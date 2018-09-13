أفحيمة: مجلس النواب يتجه لاختيار مجلس رئاسي جديد

طبرق-العنوان

قال عضو مجلس النواب الليبي، صالح أفحيمة، إن المجلس توصل خلال جلسته الطارئة، اليوم الخميس، إلى اعتماد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أفحيمة، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس، ودعوة كل الأطراف السياسية للقدوم إلى طبرق من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة وقطع الطريق أمام تدخلات المغرضين.

كما قرر المجلس، تمرير قانون الاستفتاء على ألا تتم إحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلا بعد إجراء التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن.

وأرفق افحيمة تصريحه، ببيان أشار إلى أنه صادر عن مجلس النواب اليوم الخميس، جاء فيه، “قطعا للطريق أمام كل المغرضين من الداخل والخارج ودفعا في اتجاه توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي الذي أثقل كاهل الدولة وأثر سلبا على الظروف المعيشية للمواطن؛ فإن مجلس النواب يدعو كل الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ الاتفاق السياسي إلى القدوم والجلوس في مدينة طبرق دار السلام من أجل قطع الطريق أمام الوساطات الخارجية التي أصبح من الواضح أنها تدير الأزمة دون المقدرة على إيجاد حل جذري لها”.

وأضاف، “وعلى هذا الأساس وبعد أن أثبتت التجربة بما لا يدع مجال للشك بأن حل الازمة الليبية لا يمكن أن يكون بإقصاء أي من الأطراف السياسية، وإنما يجب أن يكون بالوصول إلى توافقات تكون نتيجتها الحتمية توحيد المؤسسات الخدمية تحت حكومة وحدة وطنية تعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتشارك فيها كل التيارات والاطياف السياسية بدون استثناء”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب انعقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وعدد من أعضاء المجلس النواب، وافتتحت الجلسة بمناقشة الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس.

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