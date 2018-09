المتوسط:

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن المجلس أقر قانون الإستفتاء على الدستور في جلسة اليوم، وسيعدل الإعلان الدستوري لتحصين القانون الجلسة المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن المجلس اعتمد آلية اختيار السلطة التنفيذية، على أن تتكون من رئيس ونائبين.

