السراج يلتقي في تونس بقائد قوات أفريكوم وسفير أمريكا لدى ليبيا

تونس-العنوان

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الخميس، اجتماعاً في تونس مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم )الجنرال توماس والدهاوسير والسفير دونالد بلوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا وعدد من مسؤولي السفارة بحضور المستشار السياسي للرئيس طاهر السني ومنسق شؤون الإرهاب بالمجلس الرئاسي العميد محمد بشير.

وبحث الجانبان تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وما شهدته العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة من أعمال عنف، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ونقل مكتب الإعلام في المجلس تأكيد السفير الأمريكي ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار ودعوة جميع الأطراف الالتزام بها، والتزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني في هذا الإطار وفي مواجهة خطر الإرهاب، والذي استهدف مؤخراً مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة.

كما نقل عنه دعم الولايات المتحدة للمسار الديمقراطي ولجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة وكل جهد يصب في صالح استقرار وأمن البلاد.

وأوضح المكتب أن الاجتماع تطرق إلى الجهد المشترك في مواجهة تنظيمي “داعش” والقاعدة، حيث أشار الجنرال والدهاوسير على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى متابعة قوات “أفريكوم” لفلول هذه التنظيمات واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

من جانبه عبر السراج عن ترحيبه بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة الوفاق، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرف في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما أعرب عن تطلعه لتوسع التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية.

إلى ذلك أبدى الوفد الأمريكي ارتياحه لما تم اتخاذه من تدابير واعتماد الاصلاحات الاقتصادية التي أصدر السراج أمس الأربعاء قراراً بشأنها.

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