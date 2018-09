صالح أفحيمة: الأزمة الليبية لن تنتهي إلا بمشاركة كافة الأطراف

المتوسط:

علق عضو مجلس النواب الليبي، صالح أفحيمة، على قرارات مجلس النواب اليوم بخصوص الأزمة في طرابلس، قائلا: «أثبتت التجربة بما لا يدع مجال للشك بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون بإقصاء أي من الأطراف السياسية، وإنما يجب أن يكون بالوصول إلى توافقات تكون نتيجتها الحتمية توحيد المؤسسات الخدمية تحت حكومة وحدة وطنية تعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتشارك فيها كل التيارات والاطياف السياسية بدون استثناء».

وكان مجلس النواب عقد جلسة طارئة، توصل من خلالها إلى اعتماد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أفحيمة، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المجلس قرر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس، ودعوة كل الأطراف السياسية للقدوم إلى طبرق من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة وقطع الطريق أمام تدخلات المغرضين.

