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قنصو: عمل متواصل لإزالة القمامة من طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق بداد قنصو، الخميس، إن شركة الخدمات العامة بثلاث فترات لرفع المخلفات التي تراكمت خلال الاشتباكات في طرابلس.

وأضاف قنصو، وفق إدارة التواصل والإعلام، أنه ورغم الظروف الصعبة وقلّة الإمكانيات، إلا إن شركة الخدمات العامة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأشار إلى أن المكب المرحلي سيقفل اليوم لعدم استيعابه للكمية الكبيرة من المخلفات، كما أن الطريق المؤدي للمكب النهائي غير مؤمنة، داعيا المواطنين للمساهمة في التقليل من الانتشار العشوائي للمخلفات وذلك بالالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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