زليتن تسعى لتجنيب المرافق الصحية أزمة الكهرباء

شكّل عميد بلدية زليتن المهندس مفتاح حمادي، لجنة معالجة ومتابعة أزمة انقطاع الكهرباء بمستشفى زليتن التعليمي والمستشفيات والعيادات والمراكز التخصصية.

ووفق القرار، فإن تبعية اللجنة تكون لعميد البلدية، ويرأسها سليم كحيل، وتتضمن 5 أعضاء،

واوضح القرار أن مهمة اللجنة هي معالجة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى زليتن والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، ووضع الحلول العاجلة من حيث تشغيل مولدات إنتاج الطاقة وتوفير الوقود ومستلزمات التشغيل ومتابعة صيانتها مع الجهات ذات الاختصاص.

وأشار القرار إلى أن للجنة إمكانية التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها لكافة المرافق الصحية.

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