اخبار ليبيا الان

زليتن تسعى لتجنيب المرافق الصحية أزمة الكهرباء

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شكّل عميد بلدية زليتن المهندس مفتاح حمادي، لجنة معالجة ومتابعة أزمة انقطاع الكهرباء بمستشفى زليتن التعليمي والمستشفيات والعيادات والمراكز التخصصية.

ووفق القرار، فإن تبعية اللجنة تكون لعميد البلدية، ويرأسها سليم كحيل، وتتضمن 5 أعضاء،

واوضح القرار أن مهمة اللجنة هي معالجة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى زليتن والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، ووضع الحلول العاجلة من حيث تشغيل مولدات إنتاج الطاقة وتوفير الوقود ومستلزمات التشغيل ومتابعة صيانتها مع الجهات ذات الاختصاص.

وأشار القرار إلى أن للجنة إمكانية التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار الطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها لكافة المرافق الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك