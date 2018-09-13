الثني يوجّه لاستكمال المشاريع المتعثرة بالمرج

وجّه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، حكومته لاستكمال المشاريع التي تنفذها في بلدية المرج بشكل سريع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، الأربعاء، تم التباحث فيه حول أسباب تعثر تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة ببلدية المرج.

وناقش الثني أيضا أسباب توقف عدة مشاريع أخرى، وأصدر تعليماته بضرورة معالجة القصور في الأداء وتنفيذ تلك المشاريع على وجه السرعة.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته لمدير جهاز تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، بالتنسيق الفوري مع قطاع الإسكان والمرافق ببلدية المرج للتواصل مع الشركة المنفذة لمشروع عقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالبلدية لاستكماله بشكل سريع.

وحضر الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق الدكتور علي كوصو، ومدير مكتب جهاز تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، وعدد من المسؤولين.

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