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الثني يوجّه لاستكمال المشاريع المتعثرة بالمرج

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، حكومته لاستكمال المشاريع التي تنفذها في بلدية المرج بشكل سريع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، الأربعاء، تم التباحث فيه حول أسباب تعثر تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة ببلدية المرج.

وناقش الثني أيضا أسباب توقف عدة مشاريع أخرى، وأصدر تعليماته بضرورة معالجة القصور في الأداء وتنفيذ تلك المشاريع على وجه السرعة.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته لمدير جهاز تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، بالتنسيق الفوري مع قطاع الإسكان والمرافق ببلدية المرج للتواصل مع الشركة المنفذة لمشروع عقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالبلدية لاستكماله بشكل سريع.

وحضر الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق الدكتور علي كوصو، ومدير مكتب جهاز تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، وعدد من المسؤولين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • والله الأستاذ عبد الله الثني باين عليه راجل وطني بمعنى الكلمة ودائماً ينظر للأمور المهمة الأجتماعية والأقتصادية والأمنية المحلية والوطنية , قولوا فالناس كلمة حق يا جاحدين ….!!!
    المفروض تحطوه الأمين العام لشئون البلديات الليبية على مستوى الدولة , وأنتم أديروا مؤتمرات باش يعرفوا النواقص ويوفروها , والمشاكل ويلقولها حلول مناسبة ,, أما البرلمان كله إستعراض أزياء بدالي وساعات وكندادر , لأنهم لصوص . مع إحترامي للأوفياء بالعهد.ولكم التعليق

    رد

  • والله الأستاذ عبد الله الثني باين عليه راجل وطني بمعنى الكلمة ودائماً ينظر للأمور المهمة الأجتماعية والأقتصادية والأمنية المحلية والوطنية الغايبة عن الجميع, قولوا فالناس كلمة حق يا جاحدين ….!!!
    المفروض تحطوه الأمين العام لشئون البلديات الليبية على مستوى الدولة , وأنتم أديروا مؤتمرات باش يعرفوا النواقص ويوفروها , والمشاكل ويلقولها حلول مناسبة ,, أما البرلمان كله إستعراض أزياء بدالي وساعات وكندادر , لأنهم لصوص . مع إحترامي للأوفياء بالعهد.ولكم التعليق

    رد