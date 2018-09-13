اتفاق للفصل بين القوات المتنازعة في طرابلس

القادة العسكريون في طرابلس يتوصلون إلى آلية للفصل بين القوات المتنازعة برعاية البعثة الأممية
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قناة 218 الليبية
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