اخبار ليبيا الان

اتفاق للفصل بين القوات المتنازعة في طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

القادة العسكريون في طرابلس يتوصلون إلى آلية للفصل بين القوات المتنازعة برعاية البعثة الأممية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك