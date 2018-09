المتوسط:

كرّم مكتب شؤون التربية والتعليم الزنتان التابع لوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الخميس، الطلبة الأوائل والمتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار دعم وتشجيع الطلبة على المثابرة والنجاح.

وحضر احتفال التكريم عدد من مسؤولي قطاع التعليم والعاملين فيه وعدد من الطلبة المكرمين وأولياء أمورهم.

