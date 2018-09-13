الأمم المتحدة تتهم قوات حفتر بسرقة أموال من مركزي بنغازي

كشفت فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن أن قادة ما يعرف بـ “الجيش الليبي” في الشرق بتقاسم أموال نقلت من فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.

وأكد تقرير الخبراء الصادر مطلع سبتمبر الحالي أن عددا من مدراء المصرف المركزي في بنغازي مورست عليهم ضغوطات شديدة من قادة بقوات حفتر للحصول على الأوراق النقدية وخطابات الائتمان، مبينا أن بعض المدراء قرر مغادرة البلاد لأسباب أمنية، وأن الفريق يحقق حاليا في عدة حالات.

وأوضح الخبراء أن هناك تناقضا في تصريحات نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري حول تعرض خزينة المصرف؛ للتلف بسبب مياه الصرف الصحي دون توضيح المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن فريق الخبراء أعلن أن قوات ابن قائد عملية الكرامة صدام حفتر نقل كميات كبيرة من النقود والفضة إلى جهة مجهولة، مبينا أن الخزينة التي صادرها صدام حفتر من مركزي بنغازي تحوي أكثر من 600 مليون دينار ليبي، وأكثر من 159 مليون يورو، وأكثر من مليون دولار، وقرابة 6 الآف عملة فضية.

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