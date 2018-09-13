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الأمم المتحدة تتهم قوات حفتر بسرقة أموال من مركزي بنغازي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

كشفت فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن أن قادة ما يعرف بـ “الجيش الليبي” في الشرق بتقاسم أموال نقلت من فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.

وأكد تقرير الخبراء الصادر مطلع سبتمبر الحالي أن عددا من مدراء المصرف المركزي في بنغازي مورست عليهم ضغوطات شديدة من قادة بقوات حفتر للحصول على الأوراق النقدية وخطابات الائتمان، مبينا أن بعض المدراء قرر مغادرة البلاد لأسباب أمنية، وأن الفريق يحقق حاليا في عدة حالات.

وأوضح الخبراء أن هناك تناقضا في تصريحات نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري حول تعرض خزينة المصرف؛ للتلف بسبب مياه الصرف الصحي دون توضيح المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن فريق الخبراء أعلن أن قوات ابن قائد عملية الكرامة صدام حفتر نقل كميات كبيرة من النقود والفضة إلى جهة مجهولة، مبينا أن الخزينة التي صادرها صدام حفتر من مركزي بنغازي تحوي أكثر من 600 مليون دينار ليبي، وأكثر من 159 مليون يورو، وأكثر من مليون دولار، وقرابة 6 الآف عملة فضية.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليقات

  • لماذا يرسلون الأموال إلى المنطقة الشرقية أصلاً وهي تحت سيطرة مرتزقة حفتر السفهاء المجرمين الذين امتهنوا سفك دماء الليبيين الأحرار ونهب المال العام وتقسيم الوطن والحيلولة دون الإستقرار وبناء الدولة؟.

    الشعب الليبي الحر لا يقبل بالتقسيم ولا بالإقليمية التي يستغلها الإنفصاليون لفرض نظام الولايات الذي ألغاه الملك إدريس رحمه الله منذ عام 1963م والعودة إلى تقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات ، ويريدون تقسيم موارد الدولة والميزانيات بالتساوي بين الأقاليم الثلاث رغم تفاوت عدد السكان الشاسع بينهم.

    ألا ترون مؤامرة حلف الأطلسي كيف قسّموا ليبيا إلى مجلسين للنواب (المؤتمر الوطني العام ومجلس الدواب) وحكومتين ومصرفين مركزيين ومؤسستين للنفط لكي يتلاعبوا بنا وينهبون أموالنا ويسيطرون على قرارنا …

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  • يا امم متحدة هذا كذب
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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