نواب برقة يعترضون على تمرير قانون الاستفتاء ويطالبون بالتحقيق

طبرق-العنوان

أعلن نواب برقة في مجلس النواب اعتراضهم التام على قرارات جلسة، اليوم الخميس، الطارئة، والتي جرى من خلالها تمرير قانون الاستفتاء على الدستور المقترح.

وطالب النواب في بيان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بفتح تحقيق في كل من ساهم بفتح القاعة الرسمية في يوم عطلة وارتكاب مخالفات قانونية ودستورية بشكل متعمد.

كما طالبوا بتطبيق القانون رقم(4) والطلب من اللجنة التشريعية تحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي، مشيرين إلى أن لم يصدر قرار من مجلس النواب بتكليف الهيأة الاستشارية باختصاص أصيل للجنة التشريعية.

وأكد نواب برقة وممثلهم في هيأة الرئاسة أنهم مقاطعين لجلسة تمرير قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري.

وجاء في بيانهم أن “ما حدث اليوم لا يعني نواب برقة في شيء.. إن هذا الإجراء لا قيمة قانونية له، وهو والعدم سواء، وله تداعيات سياسية خطيرة تقطع شعرة الثقة مع هؤلاء وتهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك لما تمثله الواقعة من استفزاز صريح لإقليم برقة وقيادة الجيش التي أعلنت موقفا من المسودة المشبوهة”.

وأوضح النواب، “أن عدد 30 نائبا من إقليم طرابلس قد اجتمعوا بمقر مجلس النواب يوم الخميس خارج الأيام القانونية المحددة للعمل، وقاموا بالادعاء بإقرار قانون الاستفتاء الذي يشمل على مواد تخالف الإعلان الدستوري وتستوجب وفق الإعلان إجراء تعديل دستوري عاشر أو لا، والذي يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء وهذا ما لم يتم”.



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