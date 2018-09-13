نواب من المنطقة الشرقية يرفضون تمرير قانون الاستفتاء على الدستور دون تعديل دستوري

أبدى عدد من نواب المنطقة الشرقية رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور الذي أقره مجلس النواب في جلسته اليوم من دون إجراء تعديل دستوري.

وقال النواب في بيان لهم إن هذا الإجراء لا يمتلك أي أرضية قانونية، محذرين من تداعياته السياسية الخطيرة، بما يمثله من استفزاز صريح لإقليم برقة وللقيادة العامة للجيش، حسب وصف البيان.

كما طالب النواب بفتح تحقيق في حق كل من أسهم في ارتكاب ما وصفوه بالمخالفات الدستورية والقانونية وبشكل متعمد، إضافة إلى مطالبتهم بتطبيق القانون رقم أربعة، ومطالبة اللجنة التشريعية تحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور ومدى إمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي.

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