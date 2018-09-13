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ترهونة توجه الدعوة لكل رؤوساء وأعيان المجالس الاجتماعية لمناقشة 4 نقاط عاجلة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

عبدالباسط بن هامل – خاص

أعلن مشائخ وحكماء وأعيان ونخب مدينة ترهونة عن توجيه الدعوة إلى كافة رؤساء المجالس الاجتماعيه والحكماء والعقلاء  والنخب  وكل الشخصيات التي وصفتها الدعوة بالوطنية من اجل عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة صباح يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر  2018   تحت شعار. ” نعم من أجل ليبيا ”

وحملت الدعوة الموجهة إلى الجهات المعنية أجندة واضحة وذلك لمناقشة عدد من البنود من أهمها الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، وآلية تفعيل الإرادة السياسية في ليبيا، وصياغة ميثاق للثوابت الوطنية، و العمل على تشكيل لجنة تأسيسية للقاء الوطني العام.

وأكد شيوخ ترهونة أن الوطن والمواطن يمرون بأحلك الظروف وأصعبها على مختلف الصعد، وتعد للقبائل الليبية والقوى الوطنية صاحبة الدور المهم في  رسم المسار السليم  وتحديد الآليات الواضحة التي تنقذ البلاد من حالة التشظي والانقسام، وتبعد عن الوطن  شبح الانهيار الشامل ، وتهيء  للمؤسسات السيادية في ليبيا  المناخ المناسب في ممارسة مهامها على أكمل وجه، لتتمكن  من تقديم الحلول العالجة لإنهاء معاناة المواطن ومعالجة الأزمات القائمة ، ولتعود طرابلس عاصمة لكل الليبيين ، وخالية من كل مظاهر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة،  وحتى نتمكن من دعم وتفعيل المؤسسات القضائية والنيابة،  والعسكرية والشرطية وفق النظم والتشريعات المعمول بها دوليا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الأن يجب على القبائل الليبية التمسك بالأسلام والعمل به كدين وسطي وغير متشدد, ووضع القرآن كشريعة تابثة لجميع البلديات في ليبيا وخاصة بعد دخول مئات الالآف من الديانات والشيع الأخرى للبلاد ,
    أبتداء من ترميم المساجد وصيانتها وعدم تسيس الدين , والمحافظة على العهود والعقود, وحل القضايا الأجتماعية بتراضي , وعدم التفريط فالبلاد لجهات أجنبية وأذنابها , تحاول التحكم في المؤسسات العامة والطيران والأمن الليبي دون تدخل قوات نظامية أخرى سواء عربية أو أجنبية , أنتم رجال كفاية للتعاون لتحقيق التعايش السلمي والأمن الشعبي والأعتدال الديني لتحقيق هذه المهام كجسد واحد , حتى لايجد العدو ثغرة يضع فيها سمومه لهذا الجسد , هم يفرحون لأي خبر سيئ يصدر من البلاد , وتدعمهم قوى الشر سواء في مصراتة أو بعض مدن في الشرق , فلهذا تكاثفوا وأصبروا وأجعلوا القرأن نوراً تبصرون به دون فتوات دينية أو ادعاءات حزبية , كونوا كالجسد الواحد بالعمل التعاوني البلدي النشيط والفعال لمجتمعكم واجمعوا مشاكلكم وضعوا لها الحلول التي تناسب الوضع الأجتماعي الليبي , وليس الأوروبي أو القطري أواللبناني أو الأمريكي,,, فالشأن الليبي يخص الليبيين كافة وليس غيرهم , وهذه واضحة وضوح الشمس.

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