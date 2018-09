عبدالباسط بن هامل – خاص

أعلن مشائخ وحكماء وأعيان ونخب مدينة ترهونة عن توجيه الدعوة إلى كافة رؤساء المجالس الاجتماعيه والحكماء والعقلاء والنخب وكل الشخصيات التي وصفتها الدعوة بالوطنية من اجل عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة صباح يوم السبت القادم الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر 2018 تحت شعار. ” نعم من أجل ليبيا ”

وحملت الدعوة الموجهة إلى الجهات المعنية أجندة واضحة وذلك لمناقشة عدد من البنود من أهمها الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، وآلية تفعيل الإرادة السياسية في ليبيا، وصياغة ميثاق للثوابت الوطنية، و العمل على تشكيل لجنة تأسيسية للقاء الوطني العام.

وأكد شيوخ ترهونة أن الوطن والمواطن يمرون بأحلك الظروف وأصعبها على مختلف الصعد، وتعد للقبائل الليبية والقوى الوطنية صاحبة الدور المهم في رسم المسار السليم وتحديد الآليات الواضحة التي تنقذ البلاد من حالة التشظي والانقسام، وتبعد عن الوطن شبح الانهيار الشامل ، وتهيء للمؤسسات السيادية في ليبيا المناخ المناسب في ممارسة مهامها على أكمل وجه، لتتمكن من تقديم الحلول العالجة لإنهاء معاناة المواطن ومعالجة الأزمات القائمة ، ولتعود طرابلس عاصمة لكل الليبيين ، وخالية من كل مظاهر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وحتى نتمكن من دعم وتفعيل المؤسسات القضائية والنيابة، والعسكرية والشرطية وفق النظم والتشريعات المعمول بها دوليا.

The post ترهونة توجه الدعوة لكل رؤوساء وأعيان المجالس الاجتماعية لمناقشة 4 نقاط عاجلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية