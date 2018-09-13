ممثلون عن أكثر من 30 مدينة يعلنون تأييدهم لحفتر

أكثر من 30 ممثلا عن أغلب مدن المنطقتين الغربية والوسطى يعلنون من الزنتان تأييدهم للقيادة العامة للجيش الوطني
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قناة 218 الليبية
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