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ممثلون عن أكثر من 30 مدينة يعلنون تأييدهم لحفتر

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكثر من 30 ممثلا عن أغلب مدن المنطقتين الغربية والوسطى يعلنون من الزنتان تأييدهم للقيادة العامة للجيش الوطني

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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