ممثلون عن أكثر من 30 مدينة يعلنون تأييدهم لحفتر

أكثر من 30 ممثلا عن أغلب مدن المنطقتين الغربية والوسطى يعلنون من الزنتان تأييدهم للقيادة العامة للجيش الوطني

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