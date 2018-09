المتوسط:

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن خفر السواحل الليبي أنقذ ما يقرب من عشرة آلاف مهاجر في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا منذ بداية العام الجاري.

وأعلن هايكو ماس عن هذه الإحصائية أثناء نقاش في البرلمان الألماني، وفق ما ذكرت صحيفة “إي يو أوبزرفر” الأوروبية الصادرة في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة، إن تصريحات وزير الخارجية الألماني جاءت ردًا على ما وصفه حزب اليسار بـ”الأوضاع غير الإنسانية” التي يتعرض لها المهاجرين لدى إعادتهم إلى ليبيا.

وأشارت الصحيفة الأوروبية، أن خفر السواحل الليبي يتلقى تدريبات يقدمها الاتحاد الأوروبي لاعتراض طريق المهاجرين الساعين إلى عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، على حد قولها.

يشار إلى أن أكثر من 1500 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ بداية هذا العام وحتى الآن، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

The post وزير الخارجية الألماني: خفر السواحل الليبي أنقذ 10 آلاف مهاجر خلال 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية