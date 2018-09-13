شركة الكهرباء تقدم دعم لدائرة توزيع عين زارة لإجراء الصيانة للخطوط المتضررة

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيامها أمس الأربعاء بتجهيز دائرة توزيع عين زارة بعدد كبير من الاعمدة والاسلاك الكهربائية.

شركة الكهرباء أشارت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها إلى أن تجهيز دائرة التوزيع بعدد من الأعمدة الغرض منه بدء أعمال الصيانة وتركييها بدل المتضرره منها جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً.

وفي ذات السياق نشرت الشركة صوراً لأعمال صيانة الأضرار التي تعرضت لها شبكة التوزيع عين زارة والتي تدار من قبل فنيي ومهندسي دائرة توزيع عين زارة وبمساندة من مكتب صيانة وادي الربيع. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.