 «الحكم المحلي» بـ «الوفاق»: نواصل إزالة القمامة من طرابلس

قال وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق بداد قنصو، الخميس، إن شركة الخدمات العامة بثلاث فترات لرفع المخلفات التي تراكمت خلال الاشتباكات في طرابلس.

أضاف وزير الحكم المحلي، وفق إدارة التواصل والإعلام، أنه ورغم الظروف الصعبة وقلّة الإمكانيات، إلا أن شركة الخدمات العامة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

أشار قنصو، إلى أن المكب المرحلي سيقفل اليوم لعدم استيعابه للكمية الكبيرة من المخلفات، كما أن الطريق المؤدي للمكب النهائي غير مؤمنة، داعياً المواطنين للمساهمة في التقليل من الانتشار العشوائي للمخلفات وذلك بالالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

