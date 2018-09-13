النواب يقر قانون الاستفتاء في جلسته اليوم

كشف المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الخميس، أن المجلس أقر قانون الاستفتاء على الدستور، وسيعدل الإعلان الدستوري؛ لتحصين القانون في الجلسة المقبلة.

وقال، بليحق، في تصريحات له عقب الجلسة التي عقدها مجلس النواب، أن المجلس اعتمد آلية اختيار السلطة التنفيدية، بحيث تتكون من رئيس ونائبين، وسيختار أعضاء المجلس الرئاسي عبر آلية الأقاليم الثلاثة وذلك بالتواصل مع المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف بأن المجلس ناقش الوضع في العاصمة طرابلس، وأقر تشكيل لجنة للبحث في الاشتباكات التي شهدتها طرابلس الأيام الماضية مع كافة الأطراف المحلية والدولية.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قد هدد مجلس النواب في إحاطته بمجلس الأمن الخميس المنصرم بأنه سيتجاوزهم إن استمرو في المماطلة بسن قانون الاستفتاء على الدستور.

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