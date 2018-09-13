معيتيق يعقد إجتماع مع أعضاء من مجلسي الدولة والنواب عن طرابلس الكبرى

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً مع كل من أعضاء مجلس الدولة والنواب عن طرابلس الكبرى فتح الله السريري و علي السويح و نجاة شرف الدينو خالد الأسطى.

الحضور أشادوا وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بالجهود التي بذلتها لجنة الطوارئ والأزمة خلال الأيام الماضية لتذليل المشاكل والصعوبات التي أعاقت الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المجالات.

وأكدوا على دعمهم لعمل اللجنة كي تستطيع إنجاز المهام الموكلة لها في متابعتها لأعمال الصيانة التي تقوم بها شركة الكهرباء نتيجة الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة بسبب الاشتباكات التي حصلت مؤخراً في جنوب طرابلس بالإضافة لتوفير مادة الدقيق في المخابز والالتزام بتحديد سعر بيع الخبز الذي أعلن عنه مؤخراً وحلحلة عديد المختنقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. المرصد – متابعات

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