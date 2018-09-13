تعليم المؤقتة يحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد لجميع المراحل

البيضاء-العنوان

حددت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الليبية المؤقتة يوم 7 أكتوبر القادم بداية للعام الدراسي الجديد، في جميع المراحل الدراسية.

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