تعليم المؤقتة يحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد لجميع المراحل

البيضاء-العنوان
حددت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الليبية المؤقتة يوم 7 أكتوبر القادم بداية للعام الدراسي الجديد، في جميع المراحل الدراسية.
البيضاء-العنوان
حددت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الليبية المؤقتة يوم 7 أكتوبر القادم بداية للعام الدراسي الجديد، في جميع المراحل الدراسية.
باللهِ عندي تعليق
بالنسبة للأطفال في ليبيا والأسرة الليبية تحتاج لدعم إجتماعي , مثلاً الأعلام الأذاعي الركيك الذي نراه الأن , يجب تغييره ومحاولة توجيهه فيما يصلح المجتمع , حتى برامج للاطفال مفيش ..!!! مسلسلات تاريخية أسلامية أو درامية ..!! اعلانات محلية مرموقة ترقى لمستوى المشاهد المحلي مافيش ..!!
برامج توعوية صحية أمنية …!!! برامج ثقافية ..!!! برامج للمؤسسات الصناعية المحلية …!! برامج صحية ..!! برامج تدريسية ..!!
يعني كلها أخبار تسليط الضوء الكئيب عالثورة ما ثورة وجيش ماجييش ..
يعني بأختصار الأذاعة ..!!! إلى أين ..؟!!!
باللهِ عندي تعليق
بالنسبة للأطفال في ليبيا والأسرة الليبية تحتاج لدعم إجتماعي , مثلاً الأعلام الأذاعي الركيك الذي نراه الأن , يجب تغييره ومحاولة توجيهه فيما يصلح المجتمع , حتى برامج للاطفال مفيش ..!!! مسلسلات تاريخية أسلامية أو درامية ..!! اعلانات محلية مرموقة ترقى لمستوى المشاهد المحلي مافيش ..!!
برامج توعوية صحية أمنية …!!! برامج ثقافية ..!!! برامج للمؤسسات الصناعية المحلية …!! برامج صحية ..!! برامج تدريسية ..!!
حتى البيت الليبي أصبح كئيب …
يعني كلها أخبار تسليط الضوء الكئيب عالثورة ما ثورة وجيش ماجييش ..
يعني بأختصار الأذاعة ..!!! إلى أين ..؟!!!
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