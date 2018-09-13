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البعثة الأممية بليبيا تعلن التوصل لاتفاق بشأن فض الاشتباك بطرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

ووفقا للموقع الإلكتروني “بوابة الوسط”.حدد الاجتماع دور ومهام وهيكلية هذه القوة المشتركة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباك خاصة، وطرابلس عامة.

يشار إلى أن البرلمان الليبي أصدر خلال جلسته الطارئة، اليوم الخميس، 4 قرارات مهمة بشأن حكومة الوفاق والأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، صالح أفحيمة، إن البرلمان الليبي، توصل خلال جلسته الطارئة، اليوم الخميس، إلى اعتماد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني، وبأن البرلمان قرر تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس، ودعوة  كل الأطراف السياسية للقدوم إلى طبرق، من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة، وقطع الطريق أمام تدخلات المغرضين.    

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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