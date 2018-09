المتوسط:

وصلت إلى مراقبة اقتصاد توكرة مخصصات السلع التموينية للجمعيات الاستهلاكية عن طريق صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية.

وقال مراقب اقتصاد توكرة، جلال العبدلي، في تصريحات صحافية، إن المخصصات ستوزع على الجمعيات الاستهلاكية البالغ عددها 40 جمعية داخل نطاق بلدية توكرة.

وأضاف، أن السلع التموينية المخصصة للمساهمين والمقيدين بالجمعيات هي (أرز، مكرونة، وطماطم علبة) مؤكدا على أهمية الالتزام من قبل مسؤولي الجمعيات الاستهلاكية والتقيد بكتاب وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة رقم 27 القاضي بتحديد أسعار وحصة الفرد وسعر البيع.

وأوضح، أن حصة كل فرد هي (1.080 أرز، علبة ونصف طماطم، و800 غرام مكرونة).

The post مراقبة اقتصاد توكرة تتسلم السلع التموينية لتوزيعها على 40 جمعية استهلاكية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية