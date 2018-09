“وزير داخلية الوفاق”: قوة فض النزاع ستدخل مناطق الاشتباكات بداية الأسبوع القادم

المتوسط – سامر أبو وردة

قال وزير داخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام عاشور، إن قوة فض النزاع ستدخل مناطق الاشتباكات بداية الأسبوع القادم.

يذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد، أمس الأربعاء، أن الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة طرابلس، والتي تمت مناقشتها خلال اجتماع جمعه ونائبته، ستيفاني ويليامز، برئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، عبد السلام عاشور، وعدد من القادة العسكريين، ستكون مفاجئة بجذريتها وفاعليتها، مضيفاً أن بعض من هذه الترتيبات قد بدأ بالفعل.

