البريقة تنهي صيانة الخط المخصص لوقود الطيران

أنهت فرق الصيانة بشركة البريقة لتسويق النفط، الخميس، صيانة الخط المخصص لاستلام منتوج الديزل ووقود الطيران بشكل مؤقت بعد إصابته؛ جراء الإشتباكات الأخيرة بطريق المطار.

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية، أنها اضطرت لصيانة الخط بصورة مؤقتة حتى يتمكن موظفو الشركة من متابعة أعمالهم، منوهةبأنه سيصين بصورة نهائية عند استقرار الأوضاع أمنيا.

يُذكر أن الخط رقم 10 المخصص لاستلام منتوج الديزل ووقود الطيران أصيب الثلاثاء المنصرم بطلق ناري؛ جراء الاشتباكات التى اندلعت بمحيط الشركة وتسببت في ثقب قطره حوالي 4 انش.

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