وثيقة:وكيل وزارة الصحة بالمؤقتة طلب وقف اعتماد خاص بعلاج الأطفال بالخارج

بنغازي-العنوان

كشفت وثيقة مصرفية صادرة عن مصرف الجمهورية فرع الفويهات في بنغازي اطلعت العنوان على نسخة منها مطالبة وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة للمصرف بإيقاف تنفيذ الاعتماد المستندي الخاص بعلاج حالات المرضى الأطفال في تخصصات الأورام وأمراض الدم وعمليات القلب المفتوح وعمليات التشوهات الخِلْقِيّة وعمليات المخ والأعصاب وعمليات الجراحات الدقيقة والمستعصية، المبرمة مع مركز مستشفى الخالدي بالعاصمة الأردنية عمّان.

وبنت الوثيقة تلقي إدارة الفرع بالمصرف مكالمة هاتفية من قبل مدير مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي مكالمة هاتفية يوم 10 سبتمبر 2018 يطلب خلالها بوقف تنفيذ الاعتماد المستندي بناء على مطالبتهم بكتاب رسمي بالخصوص من قبل وكيل وزارة الصحة إلى أن يتم تعديل الاتفاقية.

وأوضحت الوثيقة، أن بعد تلقي إدارة المصرف لرسالة الإيقاف جرت مناقشة الأمر مع مدير المستشفى، حيث قام الأخير بالاتصال بوكيل الوزارة العازم على إيقاف التنفيذ.

وأضافت، أنه وبعد نقاش مستفيض تم الوصول إلى تفاهم معه هاتفيا بأن إدارة المصرف غير مسؤولة عن الإيقاف وتحمل مسؤولية التأخير في علاج الأطفال.

كما بينت، أن الإيقاف من مشروعية فاتح الاعتماد وهو رئيس لجنة الأزمة العليا، لتوفير الأدوية والعلام.

وأظهرت الوثيقة، أن النقاش أفضى إلى سحب الرسالة، بعد أن جرى التأكيد على تغليب المصلحة العامة وعلاج الأطفال عن أي ملابسات أخرى.

وأوضح المصرف، أنه قد تم التأكيد لوكيل الوزارة عدم جواز تغيير الاعتماد إلى دولة أخرى أو تعطيل تنفيذ الإجراء المرتبط بمدة معينه مع المراسل.



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