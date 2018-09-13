الشهير بتهديده ضرب القاهرة…”قنيدي” يتجه لطرابلس لرفع الظلم عن أهلها

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ظهر أحد قادة البنيان المرصوص العميد “الموقوف” محمد قنيدي في مقطع مصوّر وخلفه راجمة صواريخ، معلنا أن قدومه إلى العاصمة طرابلس لرفع الظلم عن أهلها رفقة من قال إنهم من ثوار 17 فبراير.

وأكد قنيدي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن قدومهم إلى العاصمة طرابلس جاء بعد أن كثر فيها الفساد وتغولت المليشيات والمجموعات المسلحة التي عاثت فيها فسادا.

وذكر العميد الموقوف أن القوات المسلحة الليبية ستسيطر على العاصمة طرابلس و تبسط الأمن و الأمان وحتى يعيش المواطن في العاصمة في أمن و آمان و تيسير له كل سبل الراحة والعيش الكريم.

وأشار إلى أنهم لا يسعون للتدخل في شؤون السياسة و إنما جاؤوا كقوات مسلحة و ثوار 17 فبراير من أجل بسط الأمن و الأمان داخل العاصمة بعد أن انهارت كل سبل السيطرة الأمنية داخلها، مؤكدًا أنهم سيبسطون الأمن داخل العاصمة بقوة السلاح.

و أضاف قنيدي انهم انتظروا اكثر من ثلاثة سنوات من أجل أن يستتب الأمن داخل العاصمة و لكن دون جدوى لذلك قرروا التدخل لحفظ الأمن و السيطرة على كافة التشكيلات المسلحة الموجودة في العاصمة موضحًا أن الشعب الليبي يعرف ما الذي يجري في طرابلس.

العميد الموقوف من قبل رئيس المجلس الرئاسي قال إن قواته لا تسعى للتدخل في شؤون السياسة وإنما ستشارك كقوات مسلحة تنتمي إلى المؤسسة العسكرية وتساندها قوات من ثوار 17 فبراير وأنهم يريدون بسط الأمن في العاصمة خصوصا بعد الأحداث الأخيرة، التي “كما قال” لا حل لها سوى فرض الأمن بقوة السلاح.

من هو محمد القنيدي

هو رئيس الاستخبارات العسكرية في قوات البنيان المرصوص، وهو قائد لقوة عسكرية تم تشكيلها بعد سقوط نظام القذافي في ثورة 17 فبراير 2011, شارك في عدد من الحروب الأهلية التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية لفرض سيطرتها على الساحة الليبية.

أولى العمليات التي استهدفتها قوات قنيدي هي تهجير أهالي تاورغاء من المدينة بحجة مساندتهم للقذافي إبان الثورة الليبية, كما شارك في تنفيذ قرار المؤتمر الوطني رقم (7) في عام 2012 بالتحرك باتجاه مدينة بني وليد ودخولها بالقوة والقبض على ما أسمتهم (أزلام النظام السابق).

وأبرز الحروب التي شارك فيها قنيدي هي حرب العاصمة في 2014 حيث أدى فشل قادة الإخوان في الانتخابات هلع وخوف قادتها، ومنعت مجلس النواب الجديد من دخول العاصمة وشنت حرب نتج عنها تدمير مطار العاصمة الدولي وتدمير خزانات النفط والسيطرة على المؤسسات الموجودة في طرابلس .

سبب إيقافه

أحال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، العميد محمد قنيدي ، إلى التحقيق على خلفية إدلائه بتصريحات إعلامية دون إذن ، و ما اعتبر تهديدات لمصر أطلقها في تصريحات لوسائل إعلام ليبية.

وقال قنيدي في تصريح لقناة “التناصح” في نوفمبر 2017 “نحن ضباط الجيش الليبي، سنقوم بعمليات داخل مصر ردا على عدوانها على درنة، ولدينا القدرة على ذلك، ونطالب بكف الدول يدها عن ليبيا”.

ووجه السراج الخميس تكليف مكتوب للمدعي العام العسكري بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي”، أمرًا بالتحقيق مع قنيدي رئيس الاستخبارات العسكرية بقوات البنيان المرصوص، بعد إدلائه بتصريحات صحفية “دون إذن رسمي، مخالفا لبلاغنا رقم (1)”.

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