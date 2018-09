«تعليم الوفاق»: توقف 74 مدرسة خاصة

المتوسط:

قرر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، إيقاف 74 مدرسة تعليم خاص عن العمل.

وأوضح القرار الذي حمل الرقم (1425) لسنة 2018، أن إيقاف هذه المدارس جاء لافتقارها للمواصفات الكمية والنوعية والصحية للبناء المدرسي المسموح به قانوناً.

واعتبر القرار أن المدارس مقفلة وغير مسموح لها بمزاولة أي نشاط تعليمي.

وألغى القرار أي إجراء يصدر عن تلك لمدارس أو لها ابتداءً من العام الدراسي القادم 2018 / 2019.

