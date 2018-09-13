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السراج: على حفتر أن يتذكر اتفاق باريس قبل تفكيره بطرابلس

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بأن يتذكر الاتفاقات التي توصلوا إليها في مؤتمر باريس قبل أن يفكر في الهجوم على طرابلس.

وقال السراج، في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، الأربعاء، إن أي انتهاك لهذه الاتفاقات والمبادرات سيضر بالجميع، مؤكدا أن تهديدات الدخول للعاصمة تتناقض مع إعلان باريس، وأن الهجوم العسكري عليها يدفع البلاد لحرب أهلية.

يذكر أن اتفاق باريس الذي وقعته الأطراف الليبية المشاركة فيه، يستبعد الحل العسكري في ليبيا، وينص على حل الأزمة الليبية عبر الحوار.

 

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليقات

  • يا عرص يا فاسد يا عميل. عندما يعلن حفتر التحرك لتحرير طرابلس انت لن تكون مسؤولا حيوها اما في السجن او تكون جيفة

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  • يا تافه يا حقير طرابلس باذن الله ستتحرر. منك و من تيوس الفرقاطه بفتل الحيش العربي الليبي و القوات المسانده ليه. ان مدن الخرب و الجنوب ينتظرون اعلان تحرير كرابلس حتي يتحركوا. دورلك وين تهرب كان قدرت تهرب يا بعل

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  • يا مصطفى (طروم ) خليك من هذا السب والشتم والفاظك القبيحه حاول ان تتحلى بأخلاق حميده. (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خير أو ليصمت) أبعد عن اللغو والنميمة والتدخل في اعرض الناس والغيبه. وإن لم تستطيع شوفلك دكتور نفساني كويس في حي الماجوري. فيه دكتور كويس قريب منك في البركه. الله يشفيك.

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