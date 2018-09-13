السراج: على حفتر أن يتذكر اتفاق باريس قبل تفكيره بطرابلس

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بأن يتذكر الاتفاقات التي توصلوا إليها في مؤتمر باريس قبل أن يفكر في الهجوم على طرابلس.

وقال السراج، في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، الأربعاء، إن أي انتهاك لهذه الاتفاقات والمبادرات سيضر بالجميع، مؤكدا أن تهديدات الدخول للعاصمة تتناقض مع إعلان باريس، وأن الهجوم العسكري عليها يدفع البلاد لحرب أهلية.

يذكر أن اتفاق باريس الذي وقعته الأطراف الليبية المشاركة فيه، يستبعد الحل العسكري في ليبيا، وينص على حل الأزمة الليبية عبر الحوار.

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