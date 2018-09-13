مرور بنغازي يقفل الطريق الرئيسي لمنطقة سيدي يونس لإجراء الصيانة

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن قسم المرور والتراخيص بنغازي اليوم الخميس، عن إقفال الطريق الرئيسي لمنطقة سيدي يونس منذ الساعة الـ12 ظهرًا.

وأكد مسؤول الإعلام في قسم المرور عوض العدولي، إقفال الطريق الرئيسي لمنطقة (سيدي يونس) ابتداء من الساعة (12:00ظهرا) لهذا اليوم الخميس وحتى نهاية هذه الأعمال.

وأوضح العدولي أن الطريق المقفلة من جزيرة سيدي يونس باتجاه محلات “العياش” في الاتجاهين وذلك للبدء في أعمال الصيانة للتصدعات والتشققات الموجودة بهذه الطريق والتي كانت من العوامل المؤثرة في تعطيل حركة السير.

ودعا مسؤول الإعلام في قسم المرور السائقين بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعلميات الدوريات المكلفة في هذا المكان حفاظا على السلامة وسير عمل الشركة المنفذة.

وكان قد جرى رصف بعض الشوارع الرئيسية في مدينة بنغازي خلال نهاية شهر أغسطس الماضي ومطلع سبتمبر الجاري منها الطريق الممتدة من جسر طرابلس بمنطقة طابلينو مدخل المدينة الغربي حتى جسر جامعة بنغازي، والطريق القادم من مفترق نادي النجمة وحتى جزيرة دوران السلماني ومنها حتى مفترق اليرموك.

إضافة إلى رصف الطريق القادم من جزيرة دوران شارع الحجاز حتى مفترق الليثي طريق المطار، حيث تم صيانة التصدعات والتشققات في الطريق.

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