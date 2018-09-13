نداء استغاثة من مركز إيواء تاجوراء

وجه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع تاجوراء، نداء استغاثة للمنظمات الدولية للحضور داخل مركز الإيواء والإسراع في إتمام إجراءات النزلاء لترحيلهم أو نقلهم للدول المستضيفة.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، الخميس، إن المهاجرين غير القانونيين بمركز إيواء تاجوراء، يعانون من بطء في الإجراءات من قبل المنظمات الدولية المعنية بالهجرة والمرخص لها بالعمل في ليبيا.

ولفت الجهاز إلى أن مدة بقاء النزلاء داخل المركز زادت عن العام، داعيا المنظمات الدولية للحضور إلى المركز للاطلاع على أحوال المهاجرين وتطمينهم وتخفيف الضغط النفسي الذي يعانونه نتيجة الظروف الراهنة، محملا هذه المنظمات المسؤولية في حال تفاقم الوضع.

وأشار الجهاز إلى أن هذا النداء موجه للجهات التالية: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين UNCHR، ووكالة المنظمة الدولية للهجرة IOM، وبعثة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والسفارات المعتمدة في ليبيا والتي لديها رعايا داخل مراكز الإيواء.

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