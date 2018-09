«تعليم الوفاق» تتابع إجراءات طلب التفويضات المالية للجامعات

المتوسط:

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة إجراءات طلب التفويضات المالية للجامعات العامة مع مدراء إدارة التخطيط وشؤون الجامعات والدراسات العليا بالوزارة، صباح الخميس.

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك ” إن ذلك جاء خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، تنفيذاً لخطة الوزارة بشأن دعم الدراسات العليا بالداخل ومعالجة الأزمات التي يعانيها هذا الملف منذ سنوات.

