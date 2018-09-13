مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لسنة مقبلة

قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2019، على أن تتولى البعثة ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة.

وأوضحت البعثة، أن ذلك جاء لدعم العملية السياسية والحوار الأمني والاقتصادي ومواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، إضافة إلى توطيد ترتيبات حكومة الوفاق المتخذة فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية.

كما قررت دعم المؤسسات الليبية وتقديم الدعم ورصد حالة حقوق الإنسان وتقديم الدعم لتأمين الأسلحة وتنسيق المساعدة الدولية. البعثة الأممية للدعم في ليبيا تؤكد الاتفاق على وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك في طرابلس

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