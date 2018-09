السراج يكلف أحد العناصر الموالية للنواصي بتأمين طرابلس

المتوسط:

كشف مصدر أمني موثوق لصحيفة المتوسط، رفض الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية بأن العميد وجدي فرج الشريف، المكلف برئاسة قوة العمليات الخاصة مؤخرا، كان يتبع كتيبة النواصي المنضوية تحت وزارة داخلية الوفاق، ودفع به آمر الكتيبة ومسؤولها الاول ” مصطفي قدور ” لدى المجلس الرئاسي ليتولى الترتيبات الأمنية الجديدة والانتشار في العاصمة طرابلس وتامينها .

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج كلف ” الشريف ” برئاسة قوة العمليات الخاصة ، ونائبه العقيد محمد أحمد بلاعو في ذات المهمة بعد أن شهدت العاصمة طرابلس مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي.

