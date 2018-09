المتوسط:

تستعد بنغازي لاحتضان مؤتمر يعقد تحت شعار «السلم الأهلي وسيادة القانون»، ومن المزمع إقامته خلال شهر أكتوبر القادم.

وعقد عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، الخميس، اجتماعا مع منظمة ميثاق للمصالحة والسلم الأهلي , وذلك تحضيرا لعقد المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى التمسك بمبدأ إقرار الجميع بنبذ العنف وتهديد السلم الاجتماعي، ومنع استيفاء الحق بالذات وأن يكون من خلال مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وإنهاء مظاهر انتشار السلاح ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون .

كما يهدف المؤتمر لوضع الضوابط الاجتماعية والأمنية لعودة مهاجرين مدينة بنغازي في الداخل والخارج بتنسيق مع الجهات المختصة وأولياء الدم، وفعيل دور مجالس الحكماء والأحياء في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، مع التركيز على أهمية دور الإعلام والمنابر في السلم الأهلي.

The post بنغازي تستعد لمؤتمر «السلم الأهلي وسيادة القانون» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية