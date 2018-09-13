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بنغازي تستعد لمؤتمر «السلم الأهلي وسيادة القانون»

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تستعد بنغازي لاحتضان مؤتمر يعقد تحت شعار «السلم الأهلي وسيادة القانون»، ومن المزمع إقامته خلال شهر أكتوبر القادم.

وعقد عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، الخميس، اجتماعا مع منظمة ميثاق للمصالحة والسلم الأهلي , وذلك تحضيرا لعقد المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى التمسك بمبدأ إقرار الجميع بنبذ العنف وتهديد السلم الاجتماعي، ومنع استيفاء الحق بالذات وأن يكون من خلال مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وإنهاء مظاهر انتشار السلاح ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون .

كما يهدف المؤتمر لوضع الضوابط الاجتماعية والأمنية لعودة مهاجرين مدينة بنغازي في الداخل والخارج بتنسيق مع الجهات المختصة وأولياء الدم، وفعيل دور مجالس الحكماء والأحياء في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف، مع التركيز على أهمية دور الإعلام والمنابر في السلم الأهلي.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • سوف ترو
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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