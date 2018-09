«مرور بنغازي»: إغلاق الطريق الرئيسي لمنطقة سيدي يونس لإجراء الصيانة

المتوسط:

أعلن قسم المرور والتراخيص بنغازي اليوم الخميس، عن إقفال الطريق الرئيسي لمنطقة سيدي يونس منذ الساعة الـ12 ظهرًا.

أكد مسؤول الإعلام في قسم المرور عوض العدولي، إقفال الطريق الرئيسي لمنطقة (سيدي يونس) ابتداءً من الساعة (12:00ظهرا) لهذا اليوم الخميس وحتى نهاية هذه الأعمال.

أوضح العدولي أن الطريق المقفلة من جزيرة سيدي يونس باتجاه محلات “العياش” في الاتجاهين وذلك للبدء في أعمال الصيانة للتصدعات والتشققات الموجودة بهذه الطريق والتي كانت من العوامل المؤثرة في تعطيل حركة السير.

دعا مسؤول الإعلام في قسم المرور السائقين بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعلميات الدوريات المكلفة في هذا المكان حفاظاً على السلامة وسير عمل الشركة المنفذة.

