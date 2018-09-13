السفارة الأمريكية تكشف تفاصيل لقاء السراج مع قائد الأفريكوم

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أن القائم بالأعمال الأمريكي دونالد بلوم وقائد أفريكوم الجنرال توماس والدهاوزر التقى اليوم الخميس مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لمناقشة الوضع الأمني في طرابلس والتعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.

وعبرت الولايات المتحدة في بيان لها عن دعمها المستمر للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا من خلال خطة عمل الأمم المتحدة، وأكدت دعمها لحكومة الوفاق الوطني.

وتركزت المناقشات، وفق ذات المصدر، على جهود استعادة الأمن العام وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والتدابير الجديدة لتحسين الظروف الاقتصادية لجميع الليبيين من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها في 12 سبتمبر.

واتفق الجانبان، بحسب المصدر ذاته، على أهمية المشاركة الوثيقة والمستمرة لضمان أن مؤسسات الدولة ذات السيادة قادرة على الوفاء بولايتها نيابة عن جميع الليبيين مؤكدة على وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي في سعيه لتحقيق هدف قيام بلد أكثر أمنا واستقرارا وأمنا.

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