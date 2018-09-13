الرئاسي يتخذ هذا القرار بشأن المتضررين من اشتباكات طرابلس

أعلنت الناطق باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي هند شوبار، عزم اللجنة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتكليف فرق عمل لحصر الأضرار التي لحقت بالمساكن في منطقتي خلة الفرجان وصلاح الدين الذين مضيفة بدأ جزء منهم في العودة لمساكنهم تدريجياً بعد رجوع الكهرباء لجزء من منطقة الخلة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن شوبار أكدت قيام الشؤون الاجتماعية بتوزيع الصكوك على مكاتبها في البلديات التي شهدت اشتباكات وهي عين زاره ، صلاح الدين ، قصر بن غشير، سيدي السايح، والبلديات التي استقبلت النازحين.

وفيما يخص شركة الكهرباء أعلنت استكمال صيانة خط” 220″ ، الهضبة الجنوب ووصول إنتاج الشركة للطاقة بقدرة “5000”، ميجاوات وتمكن الفرق الفنية من ممارسة أعمالهم من غرفة التحكم في بوابة الجبس.

وفي جانب المياه أكدت تعبئة مياه النهر المسار الجنوبي والأوسط وبدء ضخها باتجاه خزان سيدي السائح ومنه إلى شبكة مدينة طرابلس وارتفاعها تدريجياً إلى مساء يوم الغد لتصل كل أحياء المدينة، والتنسيق لقيام فرق العمل من الدخول لمنظومة الحساونة سهل الجفارة لأداء أعمالهم.

كما كشفت عن استكمال الترتيبات بتوفير احتياجات منظومة الحساونة في الجنوب من وقود ” ديزل”، والبنزين” وأعلنت بدء الهلال الأحمر في حملات التوعية من مخلفات الحروب، وتوزيعه عدد “100 “، سلة غذائية إلى لجنة الأزمة في بلدية تاجوراء.

أما فيما يخص توزيع مادة الدقيق أعلنت “عن توزع عدد 21 سيارة محملة بعدد 211 كيس دقيق لمنطقة سوق الجمعة أمس الأربعاء ونفس الكمية سلمت اليوم لبلدية أبوسليم.

وأعلنت شوبار انه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جرى اليوم الخميس إرسال سيارة تزويد وقود طيران حمولة” 50,000″، من مستودع معيتيقة لدعم مستودع مصراته، و بيع عدد “6519” اسطوانة من مستــودع الهاني و عدد “6300” اسطوانة من مستودع طرابلس، بالإضافة إلى تحويل وقود ديزل كمية” 40,000″، لتر من مستودع طرابلس إلى مستودع بن جــــــابر كما أشار التقرير لبيع وقود بنزبن كمية” 5,074,000″، لتر محطـــات شركـــات التوزيــع، ومن مستودع طرابلس وقود ديزل كمية ” 869,000 “، لتر محطـــات شركـــــــات التوزيـع والاستمرار في تزويد محطات الوقود التي تعمل بنظام 24 ساعة باحتياجاتها من البنزين خلال هذا اليوم، وجاري العمل على تزويدها تباعاً.

وأضافت “بالنسبة ليوم أمس الأربعاء جرى تحويل كمية “270.000”، لتر منتج كيروسين الطيران من مصفاة الزاوية إلى مطار معيتيقة، وتحويل “90.000”، لتر من مصراته إلى مطار معيتيقة وأشارت لبيع مستودع الهاني لعدد”7736″ أسطوانة غاز طهي” ،وعدد”3570″، أسطوانة من مستودع طرابلس.

أما فيما يخص مبيعات الوقود قالت” شوبار”، تم بيع وقود بنزين مستودع طرابلس بكمية “3.680.000”، لتر لمحطات وشركات التوزيع، وكمية “580.000” وقود “ديزل”، والاستمرار في تزويد محطات الوقود التي تعمل بنظام”24” ساعة”، باحتياجاتها من البنزين.

وكانت اللجنة قد أكدت في بيان نشرته أمس الأربعاء توفير الوقود بكميات كبيرة في محطات التوزيع وطالبت المواطنين بعدم الإصغاء للشائعات التي تسهم في إرباك المشهد وتأجيج الرأي العام.

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