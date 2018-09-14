لجنة الطوارئ: إنتاج شركة الكهرباء وصل 5 آلاف ميجاوات

أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ التابعة للمجلس الرئاسي، أن انتاج الشركة العامة للكهرباء وصل إلى 5000 ميجاوات.

وأكدت الناطقة باسم اللجنة هند شوبار أن “المهندسين والفنيين بالشركة تمكنوا اليوم الخميس من الدخول إلى مركز التحكم بمنطقة طريق السواني بعد الاشتباكات التي اندلعت بالمنطقة المدة الماضية”.

وأكدت شوبار أن “الشركة استكملت صيانة خط الهضبة عين زارة جهد 220 ك.ف رقم 2 صلاح الدين بجانب الإشارة الضوئية بعد تعرضه لأضرار تمثلت في إصابة الأسلاك وجناح بأحد الأبراج، حيث جاري العمل على تجهيز الجناح الجديد ليتم تركيبه بدلاً من الجناح المصاب”.

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