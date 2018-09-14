الرئاسي يعلن الأحد القادم يوم عطلة بمناسة ذكرى إستشهاد “عمر المختار”

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي اليوم الخميس القرار رقم”1291″بشأن تحديد يوم عطلة رسمية فى دوائر الدولة .

و قرر المجلس الرئاسي يوم الأحد القادم الموافق الـ16 من سبتمبر الجاري عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات والوحدات الإدارية العامة بمناسبة يوم الشهيد “ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار”.

الرئاسي طالب في قرار تلقت المرصد نسخة منه على أن يراعى في ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية والعاجلة،مع حفظ حق العاملين بها الحصول على عطلة في يوم لاحقاً.

المرصد – متابعات