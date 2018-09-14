الأمم المتحدة: الاتفاق على وضع قوة مشتركة في طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاجتماع الفني العسكري الذي عقد اليوم الخميس بحضور الأمم المتحدة والقادة العسكرين بغرب ليبيا خلص لوضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” انه حدد “دور ومهام وهيكلية هذه القوة” موضحة ان الهدف منها “تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباك خاصة وطرابلس عامة”

وكانت البعثة بينت أن الاجتماع عقد بحضور نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز ووزير الداخلية عبد السلام عاشور ورئيس لجنه الترتيبات الأمنية بحكومه الوفاق عبد الرحمن الطويل وآمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد حداد وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي وآمر قوة مكافحة الإرهاب عميد محمد الزين، وقادة عسكريين آخرين منهم حسين عبد الله.

واجتمع أمس الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع هؤلاء القادة العسكريين بحضور كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ت. ويليامز.

وتناول الاجتماع خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى وفقا لما تضمنه الاتفاق السياسي، كما تطرق الاجتماع آلية تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بضواحي العاصمة وضمان أمن المواطنين بمناطق الاشتباكات التي وقعت مؤخراً.

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