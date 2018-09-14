السراج يجتمع في تونس بقائد الأفريكوم وسفير أمريكا لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس، في تونس مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أفريكوم الجنرال توماس والدهاوسير والقائم بإعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا السفير دونالد بلوم، وعدد من مسؤولي السفارة بحضور المستشار السياسي للرئيس طاهر السني ومنسق شؤون الإرهاب بالمجلس الرئاسي العميد محمد بشير.

وبحث الجانبان تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وما شهدته العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة من أعمال عنف، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب السفير الأمريكي خلال الاجتماع بإعلان وقف إطلاق النار ودعوة جميع الأطراف الالتزام بها، و التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني في هذا الإطار وفي مواجهة خطر الإرهاب والذي استهدف مؤخراً مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة.

وجدد السفير دعم الولايات المتحدة للمسار الديمقراطي ولجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا السيد غسان سلامة وكل جهد يصب في صالح استقرار وأمن البلاد.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهد المشترك في مواجهة تنظيم الدولة ” داعش ” وتنظيم القاعدة، حيث أشار الجنرال والدهاوسير على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأثنى على الدور الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى متابعة قوات افريكوم لفلول هذه التنظيمات واستهدافها عسكرياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

من جانبه عبر السراج عن ترحيبه بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم حكومة الوفاق، ومساعدتها الفعالة في دحر تنظيمات الإرهاب والتطرف في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأعرب عن تطلعه لتوسع التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة ليشمل مجالات الاستثمار والتنمية.

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