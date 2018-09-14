بليحق يكشف كواليس قرارات البرلمان اليوم

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن أعضاء البرلمان عقدوا جلسة طارئة في مقر المجلس بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال بليحق في تسجيل مصور تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية أن النواب اتفقوا على تفويض هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة لمتابعة الأحداث في العاصمة طرابلس وفرض الأمن بها والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وأضاف بليحق أن النواب ناقشوا بعد ذلك إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية واتفقوا على التأكيد على ما اقره مجلس النواب سابقا بالعودة إلى مجلس رئاسي برئيس ونائبين مضيفا فيما يخص آلية التوافق أو الاختيار لمجلس الرئاسي الجديد تم التوافق على الية الاختيار عبر الأقاليم الثلاثة وجرى تفويض رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية بالتواصل مع مجلس الدولة بالخصوص.

وأوضح بليحق انه تم خلال جلسة إقرار قانون الاستفتاء على الدستور على ان يتم في الجلسة القادمة إجراء التعديل الدستوري لتحصين قانون الاستفتاء على الدستور

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