الصيد: صدر قانون الاستفتاء مع وقف التنفيذ

أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور رانيا الصيد انه بعد انتظار دام لأكثر من عام صدر قانون الاستفتاء مع وقف التنفيذ.

وقالت الصيد في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “صدور قانون الاستفتاء مع وقف التنفيذ والإحالة للمفوضية العليا للانتخابات ما هو إلا إطالة للأزمة والتفاف واضح”.

وأضافت الصيد “نعلم جيدا انه يستحيل تعديل الإعلان الدستوري في هذا المجلس الذي يعجز عن لملمة نصف عدده”.

من جانبه بين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق انه تم خلال جلسة اليوم الخميس إقرار قانون الاستفتاء على الدستور على أن يتم في الجلسة القادمة إجراء التعديل الدستوري لتحصين قانون الاستفتاء على الدستور .

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