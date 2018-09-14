الشحومي: سعر الدولار سيتراوح بين 4.2 إلى 4.5

أخبار ليبيا 24

علق رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي السابق سليمان الشحومي، على قرار المجلس الرئاسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية، أن القرار تضمن بشكل أساسي فرض رسوم علي مبيعات النقد في شكل حوالات ولم يحدد مقدار الرسوم وأنه سيتم ذلك بقرار لاحق بالتنسيق بين المحافظ ورئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح الشحومي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن التوقعات تشير إلى سعر يتراوح من 4.2 إلى 4.5 للدولار كبداية ثم يتقلص تدرجيا.

وقال إن القرار يطبق علي طلبات الاعتمادات المستندية التي لم تورد وعلي أي بضاعة ستصل بحيث يفرض عليها رسوم جمركية بحيث تتساوي في السعر مع التوريدات الجديدة بالسعر الجديد، وأن القرار يطبق علي مرتبات العاملين الأجانب بليبيا بالسعر الجديد .

لكنه شدد على أن محضر الاتفاق يشير إلى رفع مخصصات حوالات العلاج والدراسة ودون تحديد السقف، وتابع أن “محضر الاجتماع سمح للقطاع العام بتوريد سلع إستراتجية لا يوردها القطاع الخاص ووفقا لما تحدده لجنة مشكلة من الحكومة والبنك المركزي ولم يحدد ما هي السلع الإستراتجية وأيضا السعر المستخدم في توريد هذه السلع وعلي الأغلب في تقديري ستكون بالسعر الجديد”.

وتطرق الشحومي إلى دور الحكومة بالقول إنها تتولي معالجة دعم الوقود دون تحديد سبل المعالجة وهذا أمر ينقص من المعالجة الضرورية لتهريب الوقود، منوهًا إلى أن رفع مخصصات الأسرة بالسعر الرسمي 1.4 للدولار بمقدار 500 دولار عن هذه السنة 2018 ، الأمر الذي سيعمل علي استمرار ازدهار السوق الموازي ويمولها بدولارات رخيصة وقد يجعل السوق الموازي بسعر أقل من السعر الجديد بالبنك في المراحل الأولى.

وأستطرد “في تقديري سوف يقوم البنك المركزي بإصدار قرار أو منشور تنظيمي للبنوك التجارية يحدد الإجراءات اللازمة لكل نوع من العمليات ومقدار رسوم الخدمات وغيرها. وأكد الخبير الاقتصادي أن بشكل عام التأثير سيكون إيجابي علي مستوي الأسعار إذا كان التطبيق سلس وسهل ولكن الخوف من ردة الفعل إذا تعرض البرنامج للإخفاق قانونياً أو عمليا ً.

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