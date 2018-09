«طوارئ الرئاسي» تعلن وصول إنتاج «الكهرباء» لـ5 آلاف ميجاوات

المتوسط:

أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ التابعة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، وصول إنتاج الشركة العامة للكهرباء إلى 5000 ميجاوات، بعد استكمال صيانة الاأبراج التالفة من أثر الاشتباكات في طرابلس.

ومن جهتها، أوضحت الناطقة باسم لجنة الأزمة، هند شوبار، أن المهندسين والفنيين بالشركة تمكنوا أمس الخميس من الدخول إلى مركز التحكم بمنطقة طريق السواني بعد الاشتباكات التي اندلعت بالمنطقة غي الأيام القليلة الماضية.

وأضافت “شوبار”، في تصريحات صحفية، أن شركة الكهرباء استكملت صيانة خط الهضبة عين زارة جهد 220 ك.ف رقم 2 صلاح الدين بجانب الإشارة الضوئية بعد تعرضه لأضرار جسيمة.

وتابعت الناطقة باسم لجنة الأزمة: “تمثلت الأضرار في إصابة الأسلاك وجناح بأحد الأبراج، حيث جاري العمل على تجهيز الجناح الجديد ليتم تركيبه بدلاً من الجناح المصاب”.

