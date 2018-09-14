برلمانية تشرح المادة السادسة الواجب تحصينها بقانون الاستفتاء

اعتبرت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن جلسة البرلمان اليوم تاريخية مبينة انه جرى خلالها بحث أحداث طرابلس وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي ومناقشة قانون الاستفتاء.

وقالت الخوجة في تسجيل مصور تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية إن النواب اتفقوا على إقرار قانون الاستفتاء على أن يتم عقد جلسة أخرى لتحصين المادة السادسة المتعلقة بالدوائر الانتخابية.

وبينت الخوجة أن الإعلان الدستوري ينص على ان ليبيا دائرة واحدة أما قانون الاستفتاء فينص على أن ليبيا ثلاثة دوائر لذلك فان هذه المادة تحتاج لتحصين في جلسة لاحقة لمجلس النواب.

من جانبه أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن أعضاء البرلمان عقدوا جلسة طارئة في مقر المجلس بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال بليحق في تسجيل مصور تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية أن النواب اتفقوا على تفويض هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة لمتابعة الأحداث في العاصمة طرابلس وفرض الأمن بها والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وأضاف بليحق أن النواب ناقشوا بعد ذلك إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية واتفقوا على التأكيد على ما اقره مجلس النواب سابقا بالعودة إلى مجلس رئاسي برئيس ونائبين مضيفا فيما يخص آلية التوافق أو الاختيار لمجلس الرئاسي الجديد تم التوافق على الية الاختيار عبر الأقاليم الثلاثة وجرى تفويض رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية بالتواصل مع مجلس الدولة بالخصوص.

وأوضح بليحق انه تم خلال جلسة إقرار قانون الاستفتاء على الدستور على ان يتم في الجلسة القادمة إجراء التعديل الدستوري لتحصين قانون الاستفتاء على الدستور

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