مأساة أكبر مجمع قاعات في ليبيا

ناشد مدير مجمع قاعات “واغادوغو” محمد عبد المقصود حكومة الوفاق من أجل تسهيل عملية عودة أنشطة المجمع إلى الحياة بعد الضرر الذي لحق به أثناء الحرب على تنظيم داعش

واغادوغو من أكبر المجمعات في ليبيا وشمال أفريقيا حيث شهد العديد من المؤتمرات والملتقيات المحلية أبرزها المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى استقباله للقمة العربية في عام 2010، لكن المبنى الرخامي الفخم تعرض لتخريب وسرقات جعلت منه مكانا مهجورا بلا أي خطوات جادة لصيانته وإعادته إلى الواجهة

عبد المقصود الذي يترأس لجنة تفعيل مقار الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بمدينة سرت يتطلع أن تتخذ الحكومة خطوات جادة من أجل إعادة هذا الصرح، والاهتمام بباقي مؤسسات ومعالم المدينة المدمرة، التي تعرضت ومازالت للتهميش والإهمال.

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