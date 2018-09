«داخلية وتعليم الوفاق» يستعدان لامتحانات الشهادة الثانوية

المتوسط:

أعلنت وزارتي الداخلية والتعليم بحكومة الوفاق، استعدادات انعقاد امتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام الشهادة الثانوية والتي تبدأ يوم السبت الموافق 15 سبتمبر.

وأوضحت وزارة الداخلية بصفحتها في “فيسبوك”، أمس الخميس، إنها قامت من خلال أجهزتها المختلفة، بتأمين الطرقات والقاعات في مختلف البلديات.

ودعت الوزارة، أولياء الأمور إلى حث أبنائهم على عدم الانجرار وراء الشائعات والأعمال التخريبية، والتي تعود بأثر سلبي عليهم حاضرا ومستقبلا.

وطمأنت الوزارة، أولياء الأمور والطلبة بأن الأوضاع الأمنية تسير بشكل جيد وتحت السيطرة، معربة عن أملها بالتعاون مع رجال الأمن ولجان المراقبة لخلق أجواء مريحة خلال الامتحانات.

