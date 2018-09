المتوسط:

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط أحد الأشخاص بعد قيامه بتزوير واستخراج بطاقات شخصية ليبية لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية مقابل مبلغ مالي.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن معلوماتها وتحرياتها أكدت قيام المدعو (م.أ.ع.ا) بتزوير بطاقات شخصية ليبية حيث تم استهداف المذكور وضبطه.

وأضافت أنه تم العثور مع المتهم على عدد سبعة بطاقات شخصية مزورة من مدينة طبرق وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه غير القانوني وبالاستدلال معه عن سبب وجود البطاقات بحوزته أفاد بأنها مزورة.

وقال المتهم إنه قام بأخذ صور شخصية من أصحابها وبياناتهم الشخصية في ورقة وهم أصلاً من الجنسية المصرية وسلمها لشخص يدعى (ع.م.د) مقيم في مدينة طبرق الذي يعرف شخص يعمل بقسم البطاقات الشخصية طبرق يقوم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات استخراج بطاقات شخصية مقابل مبلغ مالي قدره 500 دينار على كل بطاقة.

وأكد المتهم أن المدعو (ع.م.د) هو أيضاً يقوم بأخذ مبلغ مالي قدره 100 دينار من كل صاحب بطاقة لنفسه.

تم إيداع المتهم في الحجز القانوني بالوحدة وتكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن أصحاب البطاقات وإحضارهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الأوراق للنيابة.

The post قبل الانتخابات.. القبض على «مُزور» للبطاقات الشخصية ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية