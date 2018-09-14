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“ازدحام وفوضى” في محطات وقود بدر

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مدينة بدر ازدحاما كبيرا أمام محطات الوقود في شوارعها ولفترات طويلة تحت أشعة الشمس وحرارة الجو مما تسبب في حدوث بعض المشاكل

الواقفون في إحدى المحطات افتعلوا بعض الفوضى التي خلّت بالنظام العام للمحطة وتجاوز الأماكن وبعض المشادات الكلامية، كما شهد عدد من كبار السن والعائلات بعض المضايقات التي دفعت صاحب المحطة لإقفالها

تعاني بدر مثل سائر المدن الليبية مشاكل السيولة النقدية والكهرباء والمياه إضافة إلى الوقود بين الحين والآخر، دون أن يتخذ المسؤولون أي إجراءات رادعة تغير هذه الظروف السيئة للمواطنين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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