“ازدحام وفوضى” في محطات وقود بدر

تشهد مدينة بدر ازدحاما كبيرا أمام محطات الوقود في شوارعها ولفترات طويلة تحت أشعة الشمس وحرارة الجو مما تسبب في حدوث بعض المشاكل

الواقفون في إحدى المحطات افتعلوا بعض الفوضى التي خلّت بالنظام العام للمحطة وتجاوز الأماكن وبعض المشادات الكلامية، كما شهد عدد من كبار السن والعائلات بعض المضايقات التي دفعت صاحب المحطة لإقفالها

تعاني بدر مثل سائر المدن الليبية مشاكل السيولة النقدية والكهرباء والمياه إضافة إلى الوقود بين الحين والآخر، دون أن يتخذ المسؤولون أي إجراءات رادعة تغير هذه الظروف السيئة للمواطنين

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